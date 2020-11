Côte d’Ivoire: voici les décisions prises par l’opposition après la concertation

Réunis ce vendredi, les partis et mouvements politiques de l’opposition ivoirienne ont réitéré leur volonté de participer au dialogue politique initié par le président réélu, Alassane Ouattara, mais sous certaines conditions.

Dans un communiqué conjoint du PDCI et FPI ce vendredi, l’opposition a déclaré qu’elle ne saurait aller à la table de négociation avec Alassane Ouattara sans que certaines conditions ne soient remplies. “Le PDCI-RDA et le FPI estiment qu’avant l’entame des discussions qui doivent se faire avec toutes les parties prenantes, il est indispensable de ramener la sérénité et la confiance entre tous les acteurs, en apaisant le climat sociopolitique qui s’est considérablement dégradé ces derniers mois”, indique le communiqué.

Ces actes d’apaisement, selon le communiqué, passent par: “la levée du blocus autour des résidences de tous les leaders des partis politiques de l’opposition, notamment celles du Pr Maurice Kakou Guikahue, de messieurs Affi N’guessan, Albert Mabri Touakeusse et du Pr Hubert Oulaye, et le retour des exilés avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Benjo”.

L’opposition exige aussi la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, injustement et illégalement incarcérés ; la fin de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l’opposition et de la société civile. “Le PDCI-RDA et le FPI demandent que ces discussions inclusives soient menées sous l’égide d’un facilitateur, après adoption par toutes les parties prenantes, d’un chronogramme précis et des sujets à débattre”, note le document.