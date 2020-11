Côte d’Ivoire – Violences de M’Batto: Guillaume Soro appelle l’ONU et la France au secours

Guillaume Soro s’est prononcé sur la violence survenue mardi dans la région de M’Batto et a interpellé la communauté internationale sur la question.

Des violences inter-communautaires ont éclaté à M’Batto en Côte d’Ivoire mardi matin et selon les médias et les témoins, plusieurs personnes ont été tuées. L’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro a posté sur son compte twitter une des nombreuses vidéos choquantes de meurtre pendant la violence de mardi et a appelé la communauté internationale à ne pas détourner leurs yeux.

« La boulimie du pouvoir ne peut justifier cette barbarie. La communauté internationale ne peut dire qu’elle ignore ces images. Pas Mme Michèle Bachelet. Pas Jean Yves Le Drian. Tout homme devrait être ému. Ne détournez pas les yeux », a indiqué l’ancien chef rebelle. Les violences en Côte d’Ivoire sont la résultante de la crise politique qui secoue le pays depuis l’annonce du président Alassane Ouattara de son intention de briguer un troisième mandat jusqu’à son élection récemment.