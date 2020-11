Côte d’Ivoire: un parti membre du CNT reconnait la légalité du gouvernement Ouattara

L’UDPCI de l’ancien ministre Mabri Toikeusse a annoncé l’adhésion au conseil national de transition formé par la coalition de l’opposition en Côte d’Ivoire. Cependant, le parti a également reconnu le caractère légal du gouvernement en place.

Dans un communiqué publié mercredi, l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) a indiqué que « l’avènement du conseil national de transition pour combler le vide occasionné par l’absence d’élection, a été accueilli dans la ferveur par des ivoiriens soucieux de paix véritable en Côte d’Ivoire ». Cependant, dans la suite de son communiqué, le parti de l’ancien ministre de Ouattara a montré une sorte de reconnaissance de la légalité du gouvernement du président Ouattara alors même que c’est ce dernier qu’est censé remplacer le CNT.

« Mais en raison de l’arrêté du gouvernement relatif à la suspension des marches et sit-in sur la voie publique, les militants ont dû s’abstenir de célébrer la mise en place de cet organe », a indiqué le Communiqué. Il poursuit en soulevant que « contre toute attente, le RHDP a autorisé au vu et au su du même gouvernement, ses militants à occuper les voies publiques pour célébrer ce qu’il qualifie de victoire de son candidat (…) L’UDPCI se réjouit de la levée tacite de la mesure de suspension des manifestations (…) et appelle tous ses militants à s’associer à la mobilisation populaire pour faire prévaloir les libertés et la démocratie en Côte d’Ivoire ».

Ces extrait du communiqué de ce parti, pourtant membre du CNT qui ne reconnait plus le gouvernement en place, dénote de ce que Mabri Toikeusse et les siens continuent de leur reconnaître une certaine légalité, à Alassane Ouattara et à son gouvernement.