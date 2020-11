Côte d’Ivoire – Rencontre Ouattara et Bédié: date, heure et lieu

Le président Alassane Ouattara et son principal opposant, Henri Konan Bédié, vont se rencontrer ce mercredi 11 novembre 2020 au Golf hôtel.

Dans un communiqué ce mercredi, le président du PDCI-rda, Henri Konan Bédié, a accepté sous conditions, la main tendue du président Alassane Ouattara. Présence d’un facilitateur, levée des blocus autour des résidences des opposants, libérations de tous les responsables et militants des partis politiques de l’opposition, cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l’opposition et l’élargissement du dialogue à l’ensemble des plateformes et partis politiques de l’opposition rassemblés autour de Bédié, sont entre autres les conditions fixées par le PDCI.

Pendant qu’on y est, on apprend de sources officielles ce mercredi, que le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié vont se rencontrer cet après-midi à 17 heures, au Golf hôtel d’Abidjan (Cocody, Riviera Golf, ndlr). Les deux personnalités politiques vont échanger sur la situation actuelle du pays, marquée par des violences et affrontements, afin de trouver une issue pacifique à la crise.