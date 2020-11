Côte d’Ivoire: regain des manifestations anti-Ouattara à Yopougon et Yamoussoukro

Les manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara, ont repris dans plusieurs villes de Côte d’Ivoire, ce lundi 09 novembre 2020.

La désobéissance civile dicte encore sa loi dans certaines grandes villes de la Côte d’Ivoire. A Yamoussoukro, la capitale du pays, des jeunes ont ralliés les rues et ruelles ce lundi, pour exprimer leur ras-le-bol contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Sur leurs pancartes, on peut lire “NON à Alassane Ouattara. Non au 3e mandat”. “Alassane Ouattara dégage”, scandent-ils.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire – CNT: Agbéyomé Kodjo à la rescousse d’Henri Konan Bédié

A Yopougon, la plus grande ville de Côte d’Ivoire, des incidents ont été enregistrés dès la matinée de ce lundi. Des individus non-identifiés ont incendié un véhicule de transport communément appelé ‘’gbaka’’, au carrefour Sideci Akadjoba vers 07 heures du matin, avant de prendre la clé des champs. Alertées, les forces de l’ordre se sont dépêchées sur les lieux des manifestations. Elles ont fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Pour l’heure, le calme revient progressivement dans la ville.

Mardi dernier, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a annoncé ses résultats pour la présidentielle, lesquels donnent le président sortant, Alassane Ouattara, vainqueur avec 94,27% des voix et un taux de participation de 53,9%. L’opposition qui a maintenu son mot d’ordre d’appel à la désobéissance civile et au boycott actif de la présidentielle, évoque un simulacre d’élection et a donc créé le Conseil National de Transition (CNT), présidé par Henri Konan Bédié.