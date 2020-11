Côte d’Ivoire: réélu, Alassane Ouattara révèle son objectif pour le nouveau quinquennat

Proclamé vainqueur de la présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel, le président réélu, Alassane Ouattara, a révélé lundi soir, son objectif pour les cinq (05) prochaines années.

Très agité, le processus électoral a enfin connu son épilogue en Côte d’Ivoire. Sans surprise, le président sortant, Alassane Ouattara, est l’heureux gagnant de la présidentielle dès le premier tour du scrutin avec la majorité absolue (94, 27%), selon les chiffres du conseil constitutionnel. Heureux pour ce troisième mandat, le chef d’Etat ivoirien s’est adressé à sa nation dans la soirée du lundi 09 novembre 2020.

Dans son discours à la nation, Alassane Ouattara a remercié le peuple ivoirien pour la confiance à lui, réitérée. “Vous avez fait preuve de civisme et de patriotisme. Vous avez apporté la preuve, à ceux qui en doutaient encore, que le suffrage universel, encadré par l’ordre constitutionnel, constitue la seule voie de consolidation de notre jeune démocratie”, a déclaré Alassane Ouattara qui a révélé son objectif pour le nouveau quinquennat.

Pour Alassane Ouattara, le temps de la politique est passé. Il faut désormais se consacrer au projet de société pour faire évoluer la Côte d’Ivoire durant les cinq (05) prochaines années. “Le temps de la compétition électorale est passé. Place maintenant au temps de l’action. Et l’action pour moi, c’est le Projet de la Côte d’Ivoire Solidaire pour lequel j’ai été élu et qui va accélérer la transformation économique et sociale de notre pays, par une croissance plus inclusive“. Néanmoins, Alassane Ouattara a invité son principal opposant, Henri Konan Bédié, à « une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance ».