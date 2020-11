Côte d’Ivoire – Réélection contestée: Laurent Gbagbo apporte de l’eau au moulin d’Alassane Ouattara

L’ex-président Laurent Gbagbo résidant en Belgique a joint au téléphone Hamed Bakayoko en sa qualité de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Ministre de la Défense pour faire part de ses préoccupations, quant à la détention et séquestration de certains membres de l’opposition.

Le déploiement des forces de l’ordre autour des résidences de plusieurs opposants et l’arrestation de certains ne sont pas du gout de l’ex-président Laurent Gbagbo qui vit actuellement à Bruxelles depuis son acquittement par la Cour pénale internationale. L’ancien chef d’Etat ivoirien a ainsi appelé Hamed Bakayoko en sa qualité de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Ministre de la Défense pour faire part de ses préoccupations, quant à la détention et séquestration de certains membres de l’opposition, surtout du Président Henri Konan BEDIE, son épouse.

“Au vu de la situation politique qui s’est crispée avec l’arrestation du

Président Henri Konan BEDIE, son épouse, le Premier Ministre Affi N’Guessan, les Ministres Assoa Ado et Maurice Guikahue et de bien d’autres personnalités politiques, le Président Laurent Gbagbo, après 10 ans sans aucun contact avec le pouvoir en place, a appelé ce jour, Monsieur Hamed Bakayoko, en sa qualité de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Ministre de la Défense.” a écrit Maitre Habiba Touré, avocat de l’ancien chef d’Etat, dans un communiqué de presse.

“Au cours de cet échange téléphonique, le Président Laurent Gbagbo a fait part de sa vive préoccupation quant au traitement infligé à Son Excellence, le Président Henri Konan BEDIE, Ancien Président de la République de Côte d’ivoire, ainsi qu’à d’autres personnalités politiques.”, peut-on lire dans le communiqué. “Le Président Laurent Gbagbo s’est ému tout particulièrement de la situation vécue par Madame Henriette BEDIE qui, nonobstant son état de santé et le fait qu’elle ne fasse pas de politique, se retrouve séquestrée à son domicile.“

Un appel téléphonique pour renforcer la position d’Alassane Ouattara ?

Si l’objectif de cet appel téléphonique est la libération et l’arrêt de l’assignation à domicile des membres de l’opposition, le Président Laurent Gbagbo vient d’apporter de l’eau au moulin à Alassane Ouattara. En effet, selon le communiqué de presse, “le Président Laurent Gbagbo a tenu à inviter le Premier Ministre Hamed Bakayoko, à apaiser la situation en favorisant le dialogue plutôt que la répression.” Une invite qui va à l’encontre du principe des opposants ivoiriens qui ont déjà formé leur gouvernement de transition.

Le communiqué en date du 4 novembre précise que Laurent Gbagbo “s’est réjoui de la très bonne disponibilité du Premier Ministre Hamed Bakayoko qui a promis de poser des actes en faveur de la décrispation du climat politique.” Une précision très importante qui démontre de la voie de la sagesse priorisée par Laurent Gbagbo pour le retour de la paix en Côte d’Ivoire. Une sagesse qui ne fera que légitimer la victoire de la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat à la tête de l’Etat ivoirien.

Face à une division qui se dessine, le pouvoir en place a assez d’arguments pour ainsi ne céder, ni à la rue, ni au Conseil National de Transition et son gouvernement. Mais le plus important est le retour au calme pour le bonheur des ivoiriens et ivoiriennes, déjà meurtris pas des années de conflits.