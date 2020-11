Côte d’Ivoire: pourquoi Bédié ne répondra pas à la main tendue de Ouattara?

Réélu à la majorité absolue dès le premier tour de la présidentielle, Alassane Ouattara a invité son principal opposant, Henri Konan Bédié, à un dialogue franc et sincère. Mais, il y a de forte chance que ce dernier décline l’offre.

“Je voudrais inviter mon aîné, le Président Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA, à une rencontre, dans les tout prochains jours, pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance”, a déclaré Alassane Ouattara dans son discours à la nation lundi soir, après la proclamation des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel qui l’a déclaré vainqueur dès le premier tour.

Mais une question se pose. Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-rda) et président du Conseil National de Transition (CNT), Henri Konan Bédié, va-t-il répondre à l’invitation d’Alassane Ouattara? Selon l’activiste sénégalais en France et panafricaniste, Mimo Dia Leydimen, contacté par BENIN WEB TV, c’est une rencontre mort-née.

Henri Konan Bédié va sans doute décliner l’offre d’Alassane Ouattara. “Bédié, s’il va, il aura signé sa mort politique. Mais comme là, il a la cote, il n’ira pas”, a déclaré Mimo Dia Leydimen, estimant que “Ouattara va tenter de lui donner beaucoup de sous pour qu’il légitime sa victoire. C’est le but de la rencontre”. “Ouattara a fait un hold-up électoral”, insiste-t-il.

Un dialogue pour la mort du CNT?

Pour M. A., un autre activiste contacté par notre rédaction, “répondre à l’invitation d’Alassane Ouattara est signer la mort du Conseil National de Transition (CNT)”. Une chose que l’ancien président, Henri Konan Bédié, ne fera pas. Selon lui, l’opposition actuelle en Côte d’Ivoire est hétéroclite et donc les revendications ne sont plus les mêmes.

“Il faut donc une résistance à la taille du pouvoir pour obtenir gain de cause. Bédié sait qu’il n’a autre choix que de tenir bon. L’opposition est hétéroclite et les revendications ne sont plus les mêmes, et vastes. Guillaume Soro en exil, veut revenir au pays. Accepter la main tendue de Ouattara est synonyme de la mort du CNT et Guillaume Soro sera contraint de passer les cinq (05) prochaines années encore en France”, a-t-il déclaré.