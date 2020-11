Côte d’Ivoire: Ouattara invite Konan Bédié, le principal opposant “à une rencontre”

Le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les forces d’opposition à reprendre leur place dans le dialogue national. Il a appelé le président du PDCI Henri Konan Bédié à un tête à tête pour discuter de la crise qui secoue le pays.

Ouattara s’est adressé à la nation lundi 9 novembre 2020, après l’annonce de sa réélection à la tête de la Côte d’Ivoire, par le conseil constitutionnel. Il a remercié les ivoiriens qui sont sortis pour aller voter et annoncé qu’il sera le président de tous les ivoiriens. Le président a également salué les mémoires de tous ceux qui sont décédés lors des affrontements liés à la crise. Il a accusé l’opposition d’avoir été seule, à la base de ces incidents et a assuré que les auteurs seront retrouvés et punis par la loi.

Dans une autre parti de son discours de plusieurs minutes, le président Alassane Ouattara a invité les partis d’opposition à respecter l’ordre constitutionnel et à revenir à la table du dialogue. « Je demande à la plateforme politique qui a choisi d’agir en dehors de l’ordre constitutionnel, de mettre un terme définitif à ces initiatives », a indiqué Ouattara avant d’indiquer qu’il réaffirme sa disponibilité pour « un dialogue sincère ». « Je voudrais inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, à une rencontre dans les tous prochains jours, pour un dialogue franc et sincère », a déclaré Alassane Ouattara.

Le président a indiqué que cette rencontre aura pour but principal de rétablir la confiance entre les personnalités politiques du pays. Il a également appelé les populations ivoiriennes « dans un élan d’apaisement des esprits et des cœurs, d’œuvrer pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l’étendue du territoire national ».