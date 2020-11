Côte d’Ivoire: Ouattara envoie ses ministres en missions de bons offices partout dans le pays

Le gouvernement ivoirien a décidé d’envoyer les ministres dans les différentes localités de la Côte d’Ivoire afin d’exhorter la population à cultiver la paix.

Alors que la situation est très tendue en Côte d’Ivoire et que la violence commence à s’étendre dans tout le pays avec des morts, le gouvernement d’Alassane Ouattara a décidé de faire œuvre utile en envoyant les ministres dans des missions de bons offices auprès des populations à la base. «Je vous demande d’être à nouveau sur le terrain, mesdames et messieurs les ministres, pour amener les populations à l’apaisement et à la retenue, en vue de préserver la paix et la cohésion sociale, si chèrement acquises », a indiqué Ouattara lors du conseil des ministres mercredi.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: ce que pense Blé Goudé de la rencontre Bédié-Ouattara

Le gouvernement a tenu son tout premier conseil de ministres après la confirmation de la réélection d’Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel, à la tête de la Côte d’Ivoire. Des violences ont éclaté depuis août, depuis l’annonce de la candidature du président pour un troisième mandat. L’opposition a refusé d’aller au vote appelant au boycott. Elle a refusé de reconnaître l’élection d’ADO, tout comme une partie de la population. Pour tenter de mettre fin aux violences, Ouattara s’est entretenu avec le leader de l’opposition, Henri Konan Bédié, mercredi soir.