Côte d’Ivoire: Ouattara entame sa «première mandature de la 3ème République», Sidi Touré

Après la confirmation de l’élection du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire par le conseil constitutionnel, le ministre de la communication Sidi Touré a évoqué le début d’une nouvelle république.

Le président Alassane Ouattara a été élu à la suite de la présidentielle du 31 octobre dernier et le conseil constitutionnel a confirmé, lundi, son élection. Il va sans dire que Ouattara entame désormais son troisième mandat consécutif de cinq ans. A la suite de cette annonce, le ministre porte-parole du gouvernement s’est réjoui et a souligné qu’il s’agit du premier mandat d’une nouvelle république.

« Le Conseil Constitutionnel, par la délibération de ce jour, vient de confirmer la victoire du Président Alassane Ouattara, au terme du scrutin du 31 octobre 2020. Cette décision met fin au processus électoral et ouvre ainsi la première mandature de la 3ème République », a indiqué Sidi Tiémoko Touré. Il va sans dire que pour lui, le président vient de commencer son premier mandat et pourrait éventuellement rempiler à la fin de celui-ci. Cependant, la question a été posée à Ado et il a indiqué que ce n’est pas possible. Mais connaissant l’homme, on ne peut être sûr de rien pour le moment.