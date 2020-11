Côte d’Ivoire: l’opposition maintient la flamme de la désobéissance civile

Le chef de file de l’opposition ivoirienne, Henri Konan Bédié, a réitéré ce mardi, le mot d’ordre de la désobéissance civile, dite pacifique, face au régime du président, Alassane Ouattara.

Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et son secrétariat exécutif, Niamkey Koffi, se sont réunis ce lundi 16 novembre a sa résidence sise à Cocody. Au cours de la séance, le chef de file de l’opposition, Henri Konan Bédié, a rassuré ses collaborateurs de son état d’esprit et les a exhortés à maintenir la flamme de la désobéissance civile pacifique.

“Les dirigeants politiques de l’opposition sont pourchassés, emprisonnés dans des lieux inconnus ou à domicile. Aujourd’hui, participer à la vie politique dans notre pays vous expose à la privation de votre liberté et à la mort. Ma famille et moi-même, ainsi que mes collaborateurs et tous les membres de nos plateformes politiques, comme vous le savez, avons subi et continuons de subir cette terreur orchestrée par les tenants du pouvoir”, a déclaré Henri Konan Bédié.

“La désobéissance civile non violente est en marche ! Elle effraie le pouvoir ! Elle le fera s’asseoir à la table des négociations sous l’égide de facilitateurs neutres et crédibles”, dit-il, rassurant que l’opposition poursuivra la lutte pour la libération et, sans conditions, de ses cadres emprisonnés par le pouvoir en place.