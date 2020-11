Côte d’Ivoire: «l’opposition constate la fin du mandat du président Ouattara»

L’opposition de Côte d’Ivoire a annoncé dimanche qu’elle mettra en place une transition pour diriger le pays en attendant d’organiser de nouvelles élections.

Après l’élection présidentielle du 31 octobre, les partis d’oppositions ont tenu une conférence de presse dimanche pour annoncer la fin du mandat du président Alassane Ouattara et indiquent qu’ils mettront en place une transition politique. « L’opposition constate la fin du mandat du président Ouattara, hier (31 octobre 2020). Elle appelle à l’ouverture d’une transition civile dès cet instant, qui organisera les élections présidentielles, transparentes et crédibles », a déclaré Pascal Affi N-Guessan.

« Les partis et regroupements politiques de l’opposition appellent dès cet instant, à mobilisation générale des ivoiriens et particulièrement toutes les forces vives de la nation, les démocrates épris de justice et de paix, pour faire barrage à la dictature et à la forfaiture du président sortant Alassane Ouattara », a ajouté Affi. Cette déclaration intervient alors que samedi, l’élection présidentielle a été organisée avec le boycott de l’opposition et de plusieurs électeurs.