Côte d’Ivoire: l’ONU réagit à la réélection d’Alassane Ouattara

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a pris acte des résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, annoncés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire.

Après l’Union Européenne, la CEDEAO et l’Union Africaine, l’ONU vient de s’exprimer sur les résultats provisoires annoncés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire, qui donnent le président sortant, Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle du 31 octobre 2020. Dans une déclaration faite par le porte-parole du secrétaire général, l’ONU a pris note de l’annonce par la CEI des résultats provisoires et condamne fermement les violences qui ont eu lieu avant, pendant et après l’élection.

L’organisation appelle tous les acteurs politiques de la Côte d’Ivoire à respecter l’ordre constitutionnel du pays et à se conformer aux principes de l’Etat de droit. Elle exhorte les différentes parties de la crise actuelle du pays à dialoguer pour trouver une issue favorable à la situation pour la paix et le bien-être de la Côte d’Ivoire. Réitérant sa disponibilité à appuyer un tel dialogue dans le but de préserver la stabilité et de promouvoir la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, l’ONU a exprimé ses condoléances aux familles éplorées par les violences électorales.

Ouattara caresse un 3e mandat, l’opposition oppressée

Selon les chiffres de la CEI, Alassane Ouattara est vainqueur de la présidentielle avec 94,27% des voix devant Kouadio Konan Bertin (KKB) qui a obtenu 1,99% des voix. Henri Konan Bédié est crédité de 1,66% des voix et Pascal Affi N’Guessan récolte 0,99% des voix.

Le taux de participation s’élève selon la CEI, à 53,9%. L’opposition qui a appelé au boycott et à la désobéissance civile évoque un simulacre d’élection et s’apprête à former un gouvernement de transition.