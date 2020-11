Côte d’Ivoire: les opposants Affi N’Guessan et Mabri activement recherchés

En Conférence de presse ce vendredi, le parquet d’Abidjan a indiqué que les opposants, Pascal Affi N’Guessan et Albert Toikeusse Mabri, sont activement recherchés pour des violations du code pénal ivoirien.

Pour avoir appelé à la désobéissance civile et au boycott actif de la présidentielle, l’opposition ivoirienne est responsable des conséquences issues de ses actes qui ont occasionné des morts, et va devoir répondre devant la loi, selon le parquet d’Abidjan. “Des personnes se sont concertées et ont décidé de porter une atteinte grave à la sureté de l’Etat”, a déclaré le procureur d’Abidjan, qui qualifie “d’acte de sédition”, les appels de l’opposition.

“Tout ceux qui, de près ou de loin, ont posé des actes ou incité des gens à la violation du code pénal seront poursuivis et jugés”, indique le parquet, qui ajoute que Maurice Kakou Guikahué est interpellé et les opposants Pascal Affi N’Guessan et Mabri sont activement recherchés pour violation du code pénal. Contrairement à certaines informations qui ont circulé sur la toile ces dernières 24 heures, le parquet précise que l’opposant Henri Konan Bédié n’est pas en état d’arrestation et il n’est non plus assigné à résidence surveillée. Sur les microbes, le parquet dit n’avoir connaissance que ces derniers commettaient des affrontement communautaires.

En Côte d’Ivoire, l’opposition parle d’une simulacre d’élection et a formé un gouvernement de transition qui a pour président, Henri Konan Bédié. Malgré les appels au respect de l’ordre constitutionnel et au dialogue des différentes organisations internationales, elle ne compte pas varier d’un iota en ce qui concerne sa position.