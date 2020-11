Côte d’Ivoire: l’élection présidentielle n’est pas «crédible» (Mission d’observation)

La Mission internationale d’observation électorale (MIOE) a indiqué que l’élection présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire « non inclusive et boycottée qui laisse un pays fracturé ».

La MIOE souligne, dans une déclaration préliminaire de 16 pages, lue par son chef Denis Kazadi, que le scrutin n’est pas « crédible » et pourrait être l’étincelle qui pourrait entrainer des violences dans le pays. « Le contexte politique et sécuritaire n’a pas permis d’organiser une élection présidentielle compétitive et crédible. Le processus électoral a exclu un grand nombre de forces politiques ivoiriennes et a été boycotté par une partie de la population dans un environnement sécuritaire volatile », a indiqué la mission citée par 7SUR7.CD.

A lire aussi: Côte d’Ivoire – Violences électorales: un couvre-feu instauré à Yamoussoukro

« Plusieurs candidats n’ont pas participé à l’élection et une part importante de la population n’a pas participé à ce scrutin. Les appels de l’opposition à la désobéissance civile et les actes de violence qui ont suivi ont également impacté le scrutin. Ces problèmes menacent l’acceptation des résultats par la population et la cohésion du pays », indique la déclaration de la mission qui souligne que l’une des causes de cette situation tendue dans le pays était la participation du chef de l’État sortant Alassane Ouattara pour un 3è mandat alors qu’il s’était engagé à ne pas se porter candidat à sa propre succession.

“La validation de sa candidature, par le Conseil constitutionnel, a été contestée et à juste titre, les motivations de cette décision ne s’appuyant sur aucun fondement juridique clair ou justifié en points de droit. Cette orientation préoccupante fait écho à une tendance observée sur le continent africain, de changer ou amender la Constitution pour permettre à des Présidents en exercice de briguer un troisième mandat”, a précisé la déclaration de la MIOE.