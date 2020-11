Côte d’Ivoire: le président de la FIF Sidy Diallo positif au coronavirus

A l’instar d’autres présidents de fédération sur le continent, Sidy Diallo a à son tour contracté le coronavirus qui a déjà fait au moins 30 000 morts en Afrique. Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a été testé positif au covid-19. L’annonce de son infection a été faite ce lundi par l’instance du foot ivoirien dans un communiqué sur son site officiel.

La FIF “demande en conséquence à tous ceux qui ont eu un contact avec lui ces derniers jours de bien vouloir procéder à leur test« , indique la note. Conformément au dispositions sanitaires en vigueur dans le pays, le dirigent est placé en isolement jusqu’à son rétablissement complet.

A lire aussi: Barça: opéré du genou, la durée d’indisponibilité d’Ansu Fati dévoilée

En course pour un nouveau mandat à la tête de la FIF, Sidy Diallo ne s’était plus prononcé depuis le blocage du processus électoral à la FIF. Alors que les rumeurs annonçaient sa probable candidature à la présidence de la CAF, il est sorti de son mutisme en fin de semaine dernière pour confirmer la chose. A travers un communiqué, il annonçait accorder le parrainage de la fédération à Jacques Anouma en vue de sa candidature à la présidence de la CAF. Une sortie qui en a surpris plus d’un tant les relations entre les deux hommes ces derniers mois n’étaient plus au beau fixe.