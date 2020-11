Côte d’Ivoire: le nom d’un ministre de Ouattara figure dans le gouvernement du CNT

Le Conseil nationale de transition mis en place par la coalition de l’opposition en Côte d’Ivoire aurait formé le gouvernement de transition avec en son sein, une ministre de Ouattara. Cette dernière a tenu à faire une mise au point immédiate.

Une liste du gouvernement présumé du CNT en Côte d’Ivoire a fait surface et on peut voir y figurer le nom de Nialé Kaba, la ministre du Plan et du Développement du gouvernement du Président Ouattara. Cette dernière a immédiatement mis les choses au clair pour ne pas faire l’objet de malentendus éventuels.

« Je ne me sens concernée ni de près ni de loin par le gouvernement fictif qui circule et sur lequel mon nom figure, c’est évident », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook. Elle ajoute que « c’est l’occasion pour moi de réitérer au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, homme de paix et grand démocrate, mes remerciements et mes vives félicitations d’avoir réalisé la belle promesse du coup KO qu’il a faite aux ivoiriens. » Notons toutefois que la liste du gouvernement du CNT annoncé par Affi N’Guessan, n’est pas encore officiellement disponible.