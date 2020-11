Côte d’Ivoire: le message d’Alassane Ouattara aux citoyens qui n’ont pas voté pour lui

Dans son message à la nation, lundi soir, le président réélu, Alassane Ouattara, a rassuré ceux qui n’ont pas voté pour lui, qu’il sera le président de tous les ivoiriens, sans exclusion.

Très attendu, le Conseil Constitutionnel ivoirien a proclamé lundi, les résultats de la présidentielle du 31 octobre 2020. Selon les chiffres de l’institution, Alassane Ouattara a remporté la présidentielle avec 94,27% des suffrages exprimés. Proclamé vainqueur, il s’est adressé à la nation, plus tard dans la journée.

Dans son discours à la nation, il a félicité le peuple ivoirien pour sa confiance et a tendu la main à son principal opposant, Henri Konan Bédié. Remerciant les Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales pour leur contribution, Alassane Ouattara s’est adressé aux citoyens ivoiriens qui ont fait le choix de ne pas voter pour lui.

Le chef de l’Etat a rassuré les uns et les autres qu’il sera le président de tous les ivoiriens, sans exclusion. “A ceux qui n’ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n’ai pas eu le soutien, je veux vous dire que la Côte d’Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d’Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le Président de tous les Ivoiriens, sans exclusion”, a-t-il dit.