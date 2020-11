Côte d’Ivoire: le gouvernement annonce des poursuites contre Bédié, Affi et Ci

Aux lendemains de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, les partis d’opposition qui ont contesté l’organisation du scrutin, ont annoncé la création d’un conseil national de transition, ayant indiqué que le mandat du président Alassane Ouattara était arrivé à son terme. Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé, a indiqué à la presse que ceux qui ont contribué à la formation de ce conseil de transition allaient être amenés devant la justice.

A lire aussi: Crise électorale de 2020 en Côte d’Ivoire: plus de 3 200 personnes ont déjà fui le pays (HCR)

« Le lundi 2 novembre 2020, Monsieur Pascal AFFI N’GUESSAN, s’exprimant au nom d’une plateforme de l’opposition, a annoncé la mise en place d’un organe de transition dénommé Conseil National de Transition, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif constituent des actes d’attentat et de complot contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale », a indiqué le ministre.

« Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le Gouvernement a saisi le Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux, les auteurs et les complices de ces infractions », a ajouté le ministre. Parlant d’une éventuelle arrestation de Konan Bédié, le ministre indique que « toutes les options sont sur la table du Procureur de la République. C’est lui l’autorité de poursuite qui pourra engager sereinement toutes les actions qui sont à sa disposition ».