Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo apporte son soutien à Henri Konan Bédié

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a envoyé un message de soutien à Henri Konan Bédié, à travers une délégation du FPI (pro-Gbagbo) qui s’est rendue au domicile du patron du PDCI.

C’est Bédié lui-même qui a révélé l’information lundi à travers un tweet. L’ancien président de Côte d’Ivoire a reçu à son domicile une délégation conduite par Assoa Adou, secrétaire général du FPI qui lui apportait un message de compassion. « J’ai reçu en audience à ma résidence, une délégation du Front Populaire Ivoirien (FPI). Cette délégation était porteuse d’un message de compassion et de soutien du président Laurent Gbagbo. Un acte symbolique qui traduit la qualité des relations entre nos deux partis », a écrit Bédié.

Cette annonce intervient alors que les acteurs politiques de l’opposition, sous la direction de Bédié, exigent la reprise de l’élection présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire, avant toute forme de dialogue. Les villes et villages ivoiriens sont en proie à des violences et des manifestations depuis l’annonce de la candidature de Ouattara pour un troisième mandat en août, à ce jour. Les populations réclament le départ du président et, comme l’opposition, la reprise du scrutin contesté.