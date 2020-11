Côte d’Ivoire: l’assemblée nationale adopte à l’unanimité le projet de budget 2021

En Côte d’Ivoire, le projet de Loi de finances pour l’année 2021 a été adopté vendredi 20 novembre 2020, par la Commission des Affaires Economiques et Financières de l’Assemblée nationale.

Au bout de quatre jours de travaux, c’est à l’unanimité que les députés ont approuvé le projet de budget 2021, à la satisfaction de l’émissaire du gouvernement, le Ministre du Budget et du Portefeuille, Moussa Sanogo, qui a salué la qualité des travaux.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: le drapeau français brûlé en hommage aux victimes des violences électorales

Deuxième budget élaboré sous la forme d’un budget-programmes, le projet de budget 2021 s’équilibre en ressources et en charges à 8.398,9 milliards Fcfa et est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logées au sein des Institutions et Ministères. Il permettra au Gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social.

Le Budget 2021 de la Côte d’Ivoire prévoit, notamment, 359,7 milliards de Fcfa pour l’aménagement de routes, 145,8 milliards de Fcfa pour l’Énergie, 84,1 milliards de Fcfa pour l’hydraulique, 76,6 milliards de Fcfa pour l’assainissement et la salubrité, 133,4 milliards de Fcfa pour le système sanitaire et 150,8 milliards de Fcfa pour le système éducatif.