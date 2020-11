Côte d’Ivoire: l’Allemagne, la France, le Sénégal et l’Angola envoient des ambassadeurs

Le président ivoirien Alassane Ouattara a indiqué avoir reçu les lettres de créance d’ambassadeurs de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe.

« J’ai reçu, ce vendredi, les lettres de créance des Ambassadeurs CAMARA Abdoulramane Sinkoun de Guinée, Abdou Khadir AGNE du Sénégal, André PANZO d’Angola, Ingo HERBERT d’Allemagne et Jean-Christophe BELLIRAD de France », a indiqué Ouattara dans un message Facebook. « Je les ai invités à œuvrer au renforcement et à la diversification des excellentes relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et leurs pays respectifs », ajouté le président ivoirien.

Cette annonce intervient alors que les partis d’opposition disent avoir constaté la fin du mandat de Ouattara et ont créé un conseil de transition pour, selon eux, conduire le pays jusqu’à de nouvelles élections. Cet acte des différents pays indiquent leur reconnaissance de Ouattara comme le président légal de la Côte d’Ivoire ; ce qui constitue un coup dur pour l’opposition qui s’en serait bien passée.