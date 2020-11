Côte d’Ivoire: la France donne son avis sur la rencontre Bédié-Ouattara

Pour l’ambassadeur de la France à Abidjan, Jean-Christophe Beillard, la rencontre entre Alassane Ouatatra et Henri Konan Bédié permettra à la Côte d’Ivoire de retrouver la sérénité et le chemin de la réconciliation.

Mercredi, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont entretenus aux alentours de 17 heures au Golf hôtel d’Abidjan. Au cours de cette séance, les deux hommes se sont convenus à mener des actions pacifiques pour redresser la Côte d’Ivoire qui s’est effondrée dans une crise politique meurtrière. “C’était une rencontre de prise de contact pour rétablir la confiance. Nous nous sommes convenus de nous retrouver très prochainement pour dialoguer”, a laissé entendre le chef de l’Etat Alassane Ouattara à sa sortie de la rencontre.

Tout comme Henri Konan Bédié qui pense que cette rencontre est un pas vers la résolution de la crise actuelle du pays, l’ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Beillard, affirme que la rencontre va permettre à la Côte d’Ivoire de retrouver la sérénité et le chemin de la réconciliation.

Le diplomate Français a aussi exprimé le souhait que la Côte d’Ivoire maintienne la stabilité et la paix pour assurer son développement économique et social, avant de réitérer la disponibilité de la France à accompagner la Côte d’Ivoire dans ses projets de développement et de renforcement de la coopération entre les deux Etats.