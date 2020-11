Côte d’ivoire: la chanteuse Josey crache sur “African Talent Awards”

Nominée aux African Talent Awards 2020, la chanteuse ivoirienne, Josey, a appelé à son retrait immédiat.

L’interprète du titre “Diplôme”, la chanteuse Josey “n’aime pas les histoires ». C’est pourquoi, elle demande son retrait immédiat et sans délai des personnes nominées aux African Talent Awards.

Mais ce n’est pas tout. La chanteuse Josey a également crié son Ras-le-bol au directeur général et promoteur de ce projet. “Que les choses soient bien claires . Je n’ai aucunement donné l’autorisation aux organisateurs de AFRICAN TALENTS AWARDS de me nominer. Bien au contraire , cela fait aujourd’hui 2 ans ( ou plus , je crois ) que je refuse de participer aux nominations de AFRICAN TALENTS AWARDS”, a tenu à préciser Josey à ses fans.

Selon l’artiste, ce rejet brut et sans négociation aucune s’explique par des raisons que M. Honorat Aguiré (promoteur des AFRICAN TALENTS AWARDS Ndlr) et Josey savent très bien pour en avoir déjà discuté.

“J’ai encore les captures d’écran”

“Il s’est maintes fois excusé (excuses que j’ai accepté) et n’a pas arrêté de me demander de revenir , j’ai di NON avec bcp de respect”, a clarifié l’artiste. C’est pourquoi, elle ne comprend toujours pas la raison pour laquelle le projet l’oblige à participer à un concours dont le DG Fondateur et son équipe , il y a de cela 2 ans , l’ont traité de mauvaise perdante. “J’ai encore les captures d’écran”, a-t-elle prévenu. Pour elle, ce projet a perdu à ses yeux, tout crédit”,

“C’est forcé ou bien ? Enlevez moi dedans . Je n’aime pas les histoires. Merci beaucoup Vous aimez trop jouer avec l’image et la carrière des gens parce que ça ne va pas aller quelque part quoi ? C’est ce que vous croyez ?? Ok” Josey

Depuis cette sévère réaction de la chanteuse Josey, les promoteurs des “African Talent Awards” n’ont pas encore réagi. Cette polémique va certainement mettre fin au conflit entre Josey et les organisateurs du projet.