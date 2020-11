Côte d’Ivoire: la CEDEAO félicite Alassane Ouattara pour sa réélection et appelle au dialogue

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a félicite ce mardi, le président Alassane Ouattara pour sa réélection.

Après avoir félicité le président de la Guinée Conakry, Alpha Condé, pour sa réélection, la CEDEAO a réagi à la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle ivoirienne par le Conseil constitutionnel. Dans son communiqué, l’organisation sous-régionale dit avoir pris note desdits résultats et a adressé ses chaleureuses félicitations à Alassane Ouattara pour sa réélection.

“La CEDEAO encourage Alassane Ouattara à poursuivre ses efforts pour la consolidation et l’amplification des acquis de la Côte d’Ivoire sur la voie de l’émergence et exhorte à cette fin, à tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des ivoiriens pour relever les défis”, indique le communiqué.

Consciente de la crise politique et du climat de méfiance observé durant les élections et qui persistent encore en Côte d’Ivoire, la CEDEAO, a appelé les différents acteurs de la vie politique ivoirienne, à aller au dialogue et promouvoir la paix et la cohésion sociale. L’organisation réaffirme sa disponibilité à accompagner la Côte d’Ivoire pour la promotion de son développement et la consolidation de sa démocratie.