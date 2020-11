Côte d’Ivoire: Jean Louis Billon sort de son mutisme, et se dissocie du CNT

La secrétaire à la communication du Parti démocrate de Côte d’Ivoire (PDCI), Jean Louis Billon, est enfin sorti de son mutisme depuis le début de la crise dans le pays. Il a semblé se dissocier du Conseil national de transition (CNT) et semble également vouloir négocier avec le pouvoir.

Resté muet depuis le début de la crise électorale en Côte d’Ivoire avec une classe politique divisée, Billon a refait surface à travers une déclaration au nom du PDCI, soulignant que le parti ne disparaitra pas. « Nous sommes présents, nous sommes debout, convaincus que notre parti, le premier de Côte d’Ivoire, qui aura bientôt 75 ans, ne pouvait disparaître et devait rester en activité quelles que soient les circonstances, pour demeurer le haut représentant du dialogue et de la paix en cette période particulièrement sombre », a-t-il déclaré.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Guillaume Soro exprime sa colère après la publication d’une vidéo de Pascal Affi n’Guessan

Jean Louis Billon a poursuivi sa déclaration en indiquant que « la journée du vendredi 06 novembre a permis de « libérer » la maison du parti, notre maison à tous. Aujourd’hui, notre siège est de nouveau accessible malgré certaines restrictions que nous devons respecter et que nous nous efforcerons de faire lever ». Cela pourrait dire que le SG à la communication du PDCI a dû négocier avec le pouvoir. « C’est un grand pas dans le contexte particulièrement tendu qui prévaut depuis quelques jours avec l’arrestation et l’incarcération de représentants et acteurs du monde politique ivoirien ou de la société civile », a-t-il ajouté.

Aucune allusion n’a été faite du CNT dans la déclaration de Billon mais il a évoqué le cas de son premier responsable et en même temps président du PDCI, Henri Konan Bédié, et a indiqué que ce dernier va plutôt bien. « Concernant le Président de notre parti, S.E.M. Henri Konan Bédié, je veux également vous rassurer. Il se porte bien et garde un bon moral », a-t-il rassuré.