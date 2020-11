Côte d’Ivoire: «Je pense que le temps de la paix a sonné», KKB chez Ouattara

Le président Alassane Ouattara a rencontré jeudi, son challenger à la présidentielle du 31 octobre dernier, Kouadio Konan Bertin (KKB), qui a annoncé avoir félicité le chef de l’Etat pour sa réélection.

KKB a été reçu au palais de la présidence de Côte d’Ivoire par Alassane Ouattara. Une visite pour féliciter de vive voix le président pour sa réélection et également pour lui apporter son soutien dans ce qu’il considère comme la recherche de la paix dans le pays. « Nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ce scrutin », a indiqué KKB. Il a également fait allusion au message de Ouattara à la nation en indiquant que « le bon ton était au rendez-vous de ce message ; j’ai eu le sentiment que le chef de l’Etat est disposé à aller au dialogue, à aller à la paix ».

Dans ce sens donc, KKB a renouvelé sa disponibilité à contribuer à l’instauration du dialogue et de la paix en Côte d’Ivoire. « L’homme politique, c’est celui qui sait lire les signes du temps. Le temps actuel, c’est celui de la paix. Il y a un temps pour la belligérance, un temps pour la bataille et il y a un temps pour la paix », a indiqué KKB. Et de poursuivre que « je pense que le temps de la paix a sonné ; et si le premier responsable de la nation lui-même est disposé à y aller, il faut que tous, nous lui emboîtons le pas ».