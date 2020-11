Côte d’Ivoire: Guillaume Soro exprime sa colère après la publication d’une vidéo de Pascal Affi n’Guessan

Alors que les responsables de la police ivoirienne démentent la mort présumée de Pascal Affi N’Guessan suite à son arrestation, et qu’une vidéo vient attester cela, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, se dit révolté à la vue des images du patron du FPI.

La rumeur annonçait pour mort Pascal Affi N’Guessan qui a été arrêté dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier alors qu’il se rendait dans son fief à Bongouanou. Les autorités policières ont finalement démenti cette assertion et dans la foulée, une vidéo dans laquelle apparait l’acteur politique a circulé sur les réseaux sociaux. A la vue de ces images, l’ancien chef rebelle Guillaume Soro a explosé de colère et fustigé le traitement réservé à Affi.

« A la vue de cette vidéo de Affi, j’ai été ému et remué au plus profond de moi-même. Je suis révolté ; comment peut-on humilier un acteur politique, candidat retenu à une Présidentielle ainsi? Je suis révolté ! Oui je suis révolté! Je publierai une tribune tout l’heure », a indiqué Soro dans un tweet. Notons que Affi et plusieurs autres membres de l’opposition ont été arrêtés et accusés de terrorisme.