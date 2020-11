Côte d’Ivoire: Dominique Ouattara très peinée par la mort de Sidi Diallo

« Grande est ma peine depuis l’annonce du décès de mon jeune frère, le Président de la FIF, Sidi DIALLO », a indiqué Mme Ouattara dans un post sur sa page Facebook lundi. « Mon époux et moi-même avions beaucoup d’affection pour lui. Je revois encore son sourire réconfortant lorsqu’il nous recevait à IVOSEP pendant les moments de peine. Toujours disponible et bienveillant envers les autres, il était l’un des modèles de sa génération », a-t-elle indiqué.

« Les bouleversants témoignages qui lui rendent hommage depuis sa disparition, traduisent éloquemment les qualités et les valeurs de l’homme. J’adresse toute ma compassion et mon affection à son épouse Brigitte et à ses enfants, à son papa Abdoulaye, à ses frères et sœurs et à la grande famille DIALLO. Mes condoléances attristées vont au monde sportif qui perd un homme remarquable. Que la terre lui soit légère », a poursuivi la première dame de Côte d’Ivoire. Sidi DIALLO a été déclaré mort samedi dernier des suites du coronavirus.