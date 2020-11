Côte d’Ivoire: décès de plusieurs mineurs dans l’éboulement d’une mine

Plusieurs personnes ont perdu la vie dans un éboulement survenu le samedi 28 novembre 2020 sur le site aurifère d’exploitation illégale de Loho, dans la localité de Niakara (Hambol).

« Des jeunes gens en quête du précieux métal, ont été retirés des entrailles de la terre et inhumés au petit matin de ce dimanche 29 novembre 2020, après le constat de la brigade de gendarmerie de Niakara», indiquent plusieurs sources locales.

Au total, six (06) personnes ont perdu la vie dans l’éboulement survenu le samedi 28 novembre 2020 sur le site aurifère d’exploitation illégale de Loho, dans la localité de Niakara (Hambol). Selon Koaci, avec la pratique incontrôlée de l’orpaillage, la quiétude des populations est menacée. De nombreuses terres fertiles sont d’ores et déjà détruites, avec pour conséquence directe, l’insécurité alimentaire. Les tranchées et perforations béantes laissées par les foreurs d’or ont également déjà fait de nombreuses victimes.