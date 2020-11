Côte d’Ivoire – Crise post-électorale: voici le résumé de ce qui se passe en ce moment dans le pays

L’élection présidentielle en Côte d’Ivoire a eu lieu tant bien que mal dans un climat de haute tension. A l’issue de ce scrutin, plusieurs événements se sont déroulés.

Cette mascarade, cette forfaiture ne passera pas en 🇨🇮. @AOuattara_PRCI boucle et gère les élections en procédant au bourrage des urnes. No way, un voleur reste un voleur. Le mythomane a encore frappé. @DRhdp honte à vous. @JY_LeDrian @ChrisYapi4 @ecowas_cedeao

No comment pic.twitter.com/6H4FG30OrK — Farafina Wamy (@FarafinaW) October 31, 2020

Les derniers événements survenus après le vote de samedi 31 octobre derniers n’augurent pas d’une atmosphère paisible dans le pays des éléphants. L’opposition a appelé dimanche, à la formation d’un gouvernement de transition ayant constaté, selon elle, la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, lui, a salué cette initiative et a indiqué qu’il proposerait un ancien président de la Côte d’Ivoire pour diriger cette transition. Le haut responsable du RHDP au pouvoir, Adama Bictogo demande la fermeté du gouvernement face à la volonté de l’Opposition de former un gouvernement de transition.

Adama Bictogo demande la fermeté du @Gouvci face à la volonté de l’Opposition de former un gouvernement de transition. pic.twitter.com/IUSPXZqdQx — iciabidjan (@iciabidjancom) November 1, 2020

Pendant ce temps, la Commission électorale indépendante (CEI) a donné les résultats provisoires (26 départements sur 108) et Ouattara est en tête à environ 99%. Sur les réseaux sociaux, et même dans plusieurs médias, on a pu constater des incohérences dans les chiffres apportés par la CEI où parfois, le nombre de votants était plus que le nombre d’inscrits. Aussi, plusieurs observateurs ont indiqué que même des personnes non inscrites, ont été autorisées à voter. Outre cela, au sein de la population, c’est la peur et l’envie de vivre en paix dans son pays.

Des personnes absentes sur la liste électorale donc sans cartes d'électeurs ni cartes d'identités ont voté…😂😂😂 pic.twitter.com/Fw0zUu5Vfd — Michael gbagbo (@michaelgbagbo2) November 1, 2020

Plusieurs personnes sont mortes attaquées et des vidéos parlent d’eux même sur les réseaux. Un convoi du ministère du budget a été attaqué. Leurs trois véhicules brulés, un homme blessé par balle et porté disparu et un autre enlevé. La situation en Côte d’Ivoire est calme pour le moment mais la tension est palpable. Notons qu’entre temps, un individu a publié une vidéo sur les réseaux sociaux s’autoproclamant président et annonçant la dissolution du gouvernement et de l’armée ; mais visiblement il pourrait s’agir de plaisanterie.