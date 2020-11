Côte d’Ivoire – Crise politique: Monseigneur Jean-Pierre Kutwa donne de la voix

L’archevêque d’Abidjan Jean-Pierre Kutwa a appelé les acteurs politiques ivoiriens à la culture de la paix, au dialogue et à la réconciliation.

« Il ne suffit pas d’organiser des élections, d’en déclarer un vainqueur, pour que les cœurs meurtris soient guéris et que la paix s’installe », a déclaré Kutwa, lors de la rentrée pastorale du diocèse d’Abidjan. « J’invite instamment tous les Ivoiriens à renouer avec le dialogue pour que la parole, respectueuse des différences, prenne le pas sur les velléités d’embraser le pays », a indiqué le prélat, après avoir souligné la responsabilité de tous les acteurs politiques dans la situation de crise actuelle de la Côte d’Ivoire.

Le pays est en pleine crise sociopolitique depuis l’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat, à ce jour. Plusieurs morts ont été dénombrés après les violences survenues avant, pendant et après l’élection présidentielle controversée. Le président Ouattara a été déclaré élu et a appelé l’opposition au dialogue. « Tout homme, quelles que soient ses convictions personnelles, porte en lui, l’image de Dieu et mérite donc le respect », a ajouté l’homme de Dieu.