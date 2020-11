Côte d’Ivoire – Crise électorale: il est temps que le peuple ivoirien prenne ses responsabilités

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire ont été proclamés par la commission électorale et le président sortant Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur sans surprise. Mais l’opposition ne veut pas en entendre parler.

La Côte d’Ivoire est une fois encore face à son destin. Personne ne sait l’issue qu’aura la crise actuelle que vit le pays après l’élection contestée du 31 octobre. En effet, il faut reconnaître que le président Ouattara ne pourrait savourer cette victoire qu’il vient d’avoir car étant issue d’un scrutin contesté et avec des zones d’ombre ahurissantes. Cependant, il ne saurait en être autrement car le président était pratiquement le seul candidat sérieux dans la course; les autres, Affi N’Guessan et Konan Bédié, ayant boycotté le scrutin.

L’opposition n’aura qu’à s’en prendre à elle-même si les choses se sont déroulées ainsi. Certes, elle dénonce un troisième mandat de Ouattara qui serait, selon elle, illégale, mais elle a participé à mettre cette crise en place. Lors de la révision de la constitution, les mêmes personnes qui, aujourd’hui, crient au scandale, étaient les mêmes qui étaient dans le pays et n’avaient rien fait pour empêcher cela ou pour, tout au moins, réclamer des garde-fous afin d’anticiper sur ce qui se passe aujourd’hui. En gros, Ouattara a juste été un peu plus malin, même s’il aurait pu, lui aussi, éviter tout ce qui se passe.

Aussi, faut-il tenir compte du fait que la classe politique ivoirienne actuelle est composée des mêmes personnalités que celle d’il y a plus de 30 ans; comme quoi, « on prend les mêmes et on recommence ». Il est important que les ivoiriens se décident à se débarrasser de cette vielle garde politique (Ouattara, Bédié, Gbagbo), car, avec les différentes équipes qui l’entourent, elle ne fera rien d’autre que ralentir le pays. La jeunesse politique ivoirienne doit apprendre à voler de ses propres ailles nonobstant les difficultés afin de proposer mieux que « ça » à la Côte d’Ivoire.