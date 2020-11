Côte d’Ivoire: ce que pense Blé Goudé de la rencontre Bédié-Ouattara

Dans un communiqué mercredi, Charles Blé Goudé a salué la rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ajoutant qu’aucun sacrifice n’est de trop, pour garantir la paix et la stabilité de la Côte d’Ivoire.

Diamétralement opposés de par leurs principes politiques, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont néanmoins rencontrés mercredi, pour les prémices d’un dialogue franc et sincère. Au Golf hôtel d’Abidjan, ils se sont convenus de préserver la paix et de se retrouver très prochainement pour un dialogue inclusif, devant résoudre la crise actuelle du pays.

Fidèle à sa ligne politique et à la philosophie de dialogue, Charles Blé Goudé a adressé ses vives félicitations à Henri Konan Bédié pour avoir accepté dialoguer avec Alassane Ouattara. Louant l’initiative, Blé Goudé affirme qu’aucun sacrifice n’est de trop, pour garantir la paix et la stabilité de la Côte d’Ivoire et qu’aucune ambition ne saurait être au-dessus de l’intérêt du pays.

Cette rencontre de Bédié et Ouattara, selon Blé Goudé, est une prise de contact avant un dialogue inclusif qui devra panser les réels problèmes de la Côte d’Ivoire afin que la paix et la réconciliation nationale puissent, à jamais, régner en Côte d’Ivoire.