Côte d’Ivoire: ça grogne au sein du RHDP au pouvoir, les jeunes menacent

A la suite de l’annonce des résultats de la fonction publique en Côte d’Ivoire, les militants du parti au pouvoir, le RHDP, sont en colère contre les responsables du parti pour n’avoir pas été privilégiés lors de ces concours.

En côte d’Ivoire, les résultats du concours d’entrée à la fonction publique ont réveillé au sein du parti au pouvoir des mécontentements. En effet, selon le site d’information Afrique Sur 7, les militants pro Ouattara ont réagi après la publication des résultats du CAFOP et se sont plaint du fait de ne pas avoir été privilégiés alors qu’ils ont permis la réélection du président Ouattara.

“Les élections présidentielles sont terminées. Le candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara a été élu Président de la République de Côte d’Ivoire. L’objectif a certes été atteint mais il reste encore beaucoup faire pour contenter les militants à la base de cette victoire éclatante », a indiqué le président d’un mouvement de soutien au RHDP, cité par Afrique Sur 7.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: levée du blocus imposé à la résidence de Mabri Toikeuse

« Ce n’est un secret pour personne, l’argent commis pour faire la campagne d’ADO a été détourné dans la majorité des régions. Les aides aux militants et mouvements de soutien, n’existent pas. Et si elles existent, elles sont caractérisées par le copinage et les affinités. La plaie est là et béante », a-t-il ajouté avant de menacer. « Si rien n’est fait, les militants sont prêts à sanctionner les candidats RHDP aux prochaines élections législatives. Ce qui serait une véritable catastrophe ». Une sortie qui met la lumière sur les problèmes internes du parti et sa gestion par les responsables.