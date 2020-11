Côte d’Ivoire: Bédié accepte de rencontrer Ouattara « le principe, lui, est acquis », PDCI

Le PDCI a indiqué que l’ancien président Henri Konan Bédié rencontrera effectivement le président ivoirien Alassane Ouattara dans le cadre d’un dialogue pour décrisper la situation dans le pays.

Le général Gaston Ouassénan Koné, vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a annoncé que la rencontre entre Bédié et Ouattara est acquise et a également indiqué qu’elle pourrait avoir lieu mercredi soir ou jeudi. « (…) la proposition du président a été acceptée, et je peux vous dire que dans très peu de temps, ça peut être ce soir comme ça peut être demain, les deux vont se rencontrer, ils vont nouer le dialogue et nous espérons que cela va aboutir à la paix que le président Houphouët-Boigny a toujours recherchée », a indiqué le général à RFI mercredi.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Bédié fixe ses conditions pour un dialogue avec Ouattara

Il va sans dire que les choses pourraient aller très vite et que cette rencontre pourrait donc avoir lieu dans les heures à venir. Une telle initiative devrait donc être l’occasion pour les deux hommes, politiquement en adversité, de rétablir la paix en Côte d’Ivoire et d’entamer une véritable réconciliation. Toutefois, le vice-président du PDCI a indiqué à RFI qu’il ne s’agirait que d’une rencontre de prise de contact en attendant d’aller, plus tard, dans le fond du sujet. Notons que lors d’un discours à la nation lundi, Alassane Ouattara a appelé à la paix et invité Bédié à une rencontre.