Côte d’Ivoire – Atteinte à la sûreté de l’Etat: pourquoi Henri Konan Bédié n’a pas été arrêté?

Face à la presse vendredi, le procureur de la République Adou Richard, a expliqué ce pourquoi, le président du conseil national de la transition, Henri Konan Bédié n’a pas été arrêté.

Alors que le porte-parole du Conseil National de Transition (CNT), Pascal Affi N’Guessan, et Albert Mabri Toikeusse, le président de l’Union pour la démocratie et la paix de Côte d’Ivoire (Udpci), sont activement recherchés par la justice ivoirienne pour atteinte à la sûreté de l’Etat, Henri Konan Bédié, lui, ne fait l’objet d’aucune arrestation.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: Affi N’Guessan arrêté à la frontière du Ghana, Mabri Toikeusse introuvable

Selon le procureur de la République Adou Richard, le président du CNT, Henri Konan Bédié (86 ans), n’a été arrêté et sa résidence n’a non plus été assiégée par les forces de l’ordre. Et ce, pour des raisons bien précises. « Il est clair que le procureur de la République a l’opportunité des poursuites. Avant d’interpeller quelqu’un, il s’assure que cette personne, eu égard à son âge, à ses conditions physiques, peut supporter la détention. C’est pour cela qu’ayant l’opportunité des poursuites, le procureur n’a pas jugé nécessaire de procéder à l’arrestation du président du Conseil national de transition (Cnt). Il n’a pas été interpellé », a expliqué Adou Richard.

Le procureur de la République a aussi précisé que l’octogénaire n’est pas assigné à résidence contrairement aux informations relayées par certaines personnes: « Pour assigner quelqu’un à résidence, il faut un décret. Jusque-là, je n’ai connaissance d’aucun pouvant mener à cette action », a détaillé Adou Richard, affirmant que la présence des forces de l’ordre devant la résidence d’Henri Konan Bédié se situe dans le cadre d’une action de maintien de l’ordre qui vise à interdire tout attroupement et rassemblement. Aux dernières nouvelles, on apprend que Affi N’Guessan a été arrêté alors que Mabri Toikeusse reste introuvable.