Côte d’Ivoire: arrêté, Affi N’Guessan est gardé en un lieu secret (proches)

Arrêté dans la nuit du vendredi à samedi 07 novembre 2020, l’opposant Affi N’Guessan est gardé en un lieu secret, selon ses proches.

Il n’était pas seul. Lors de son arrestation, le porte-parole du Conseil National de la Transition (CNT), Affi N’Guessan, était en compagnie de trois (03) autres personnes, autour de 23h, à Akoupé, alors qu’il se rendait à Bongouanou, selon ses proches, qui réfutent l’idée qu’il était camouflé et se rendait au Ghana.

Arrêté, il est gardé en lieu tenu secret: “Le Pdt Affi est depuis hier gardé au secret. Nul ne sait où il est embastillé. Sa famille est toujours, illégalement, assignée à résidence. Ses avocats n’ont aucune nouvelle de leur client”, indiquent ses proches.

Les chefs d’accusation

Affi N’Guessan est poursuivi pour des actes de terrorisme, attentat et complot contre l’autorité de l’État, meurtres, vol en réunion avec violence portant sur du matériel électoral et divers autres biens, destruction volontaire de biens immeubles appartenant à une personne morale de droit public et de biens meubles (matériel électoral), incendie et destruction de véhicules appartenant à autrui, incendie volontaire de moyen de transport public de personnes, de biens immeubles ainsi que de divers autres biens appartenant à autrui et pillage de marchandises et de propriétés immobilières.

Des actes consécutifs à la désobéissance civile lancée par l’opposition suivie du Conseil national de transition (CNT), une plateforme créée parallèlement à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre, dont il est le porte-parole.