Côte d’Ivoire – Arrestations et séquestrations: les avocats de l’opposition montent au créneau

Dans un communiqué mercredi, les avocats de l’opposition et de l’ancien président Henri Konan Bédié, ont dénoncé l’arrestation et la séquestration de certains opposants.

En Côte d’Ivoire, alors que l’opposition s’apprêtait a animer une conférence de presse devant conduire à la formation du gouvernement de transition, plusieurs cadres ont été arrêtés et d’autres séquestrés par les forces de l’ordre qui ont pris d’assaut le domicile de l’ex-président Henri Konan Bédié. Face à cette situation, le collectif des avocats de l’opposition a, via un communiqué, dénoncé l’arrestation et la séquestration desdits cadres.

Selon les avocats, Maurice Kakou GUIKAHUE député à l’Assemblée Nationale et 10 autres personnes ont été conduits jusque-là à une destination inconnue. « Des détachements de la gendarmerie nationale ont simultanément pris d’assaut les résidences du Premier Ministre, Pascal Affi NGUESSAN, des Ministres Assoa ADOU, Abdallah Toikeusse MABRI et Hubert OULAYE qui font l’objet d’un blocus depuis lors, empêchant toute entrée ou sortie desdites résidences. Toute chose qui fait également de leurs occupants respectifs des personnes séquestrées. », indique le communiqué qui ajoute qu’il en est de même pour l’ex-président Henri Konan BEDIE, dont le domicile est ‘’encerclé’’, aux dires des avocats.

“Restriction des libertés”

Dans son communiqué, le collectif des avocats de l’opposition a déploré la restriction des libertés et de mouvements de certains cadres de l’opposition et appelle les autorités judiciaires et policières à ‘’mettre un terme, sans délai, à ces actes illégaux’’.

Le collectif évoque par ailleurs l’immunité parlementaire de Maurice Kakou GUIKAHUE qui l’exempte de toute poursuite avant la levée de ladite immunité.