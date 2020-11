Côte d’Ivoire – Arrestations des opposants: après Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié s’adresse à Alassane Ouattara

L’opposant ivoirien, Henri Konan Bédié, demande la libération sans condition des cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-rda) encore en détention.

L’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié et président du parti PDCI-rda, s’est adressé ce vendredi, au président Alassane Ouattara. Dans son message, il exige la libération sans condition des cadres du PDCI-RDA ainsi que la levée immédiate du blocus des résidences des opposants.

“Suite aux tentatives d’intimidation de ces derniers jours, je demande la libération sans condition des cadres du PDCI-RDA ainsi que la levée immédiate des blocus des résidences des opposants au régime antidémocratique d’Alassane Ouattara”, a-t-il demandé ce vendredi.

Jeudi, les avocats de l’opposition et de l’ancien président Henri Konan Bédié ont dénoncé l’arrestation et la séquestration de certains opposants. Selon les avocats, Maurice Kakou GUIKAHUE député à l’Assemblée Nationale et 10 autres personnes ont été conduits jusque-là à une destination inconnue.