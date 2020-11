Côte d’Ivoire: arrestation de Guikahué, M. Koulibaly, Gnamian Konan au domicile de Bédié

La situation en Côte d’Ivoire est floue alors qu’on apprend que plusieurs personnalités de l’opposition ont été arrêtées puis relâchées à la demande des organisations internationales.

Que se passe-t-il en Côte d’Ivoire ? Selon des médias locaux, plusieurs membres de la coalition de l’opposition ivoirienne ont été arrêtés par la police en fin d’après-midi puis reconduites à leur domicile plus tard. Des médias indiquent que ces personnalités politiques restent tout de même assignées à résidence depuis. En ce qui concerne l’ancien président Henri Konan Bédié, il aurait refusé de suivre les policiers qui étaient venus l’arrêter à son domicile.

Cependant, d’autres sources affirment que Maurice Guikahué, Mamadou Koulibaly,Gnamien Konan et quatre autres personnalités, toutes membres du Conseil national de transition créé par l’opposition, ont été arrêtés puis relâchés à la demande des Nations Unies. Dans tous les cas, on retient que le gouvernement n’entend pas laisser passer ce qu’il considère comme un affront à son autorité. Le ministre de la justice avait annoncé plus tôt, la saisine de la justice contre eux.