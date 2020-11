Côte d’Ivoire: après l’élection, voici ce qui se passe dans le pays

La situation post-électorale n’est pas très rassurante en Côte d’Ivoire avec différentes allégations et des révélations sur les réseaux sociaux qui donnent froid dans le dos.

Alors que l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire s’est déroulée dans une atmosphère très tendue avec plusieurs incidents signalés et des bureaux de votes sans électeurs, plusieurs événements se déroulent aux lendemains du scrutin qui n’augurent rien de bon pour le pays. Les opposants ont annoncé que les troubles survenus entre le jour du scrutin et le lendemain ont fait plus d’une dizaine de morts dans le pays.

Sur les réseaux sociaux des vidéos de plusieurs cadavres ont été partagées avec accusation à l’encontre des partisans d’Alassane Ouattara de les avoir tué.

Certains ivoiriens refusent de voir la réalité. J’insiste. La Côte d’Ivoire glisse vers la guerre civile intercommunautaire. Ce jeune homme supposé proche de ⁦#SORO a été exécuté et jeté au lac aux crocodiles de Yamoussoukro par les miliciens de ⁦Ouattara

Venez démentir. pic.twitter.com/IEjGGygVCJ — Chris Yapi (@ChrisYapi4) November 1, 2020

Aussi, des révélations sur une prétendue purge au sein des Forces armées de Côte d’Ivoire ont commencé à faire surface avec des images de supposés militaires arrêtés.

De militaire présumés des forces armées ivoiriennes arrêtés lors d’une purge présumée

Des manifestants ayant réussi à pénétrer dans les locaux de la Commission électorale indépendant (CEI) à Yamoussoukro, y ont découvert une caisse avec, à l’intérieur, des grenades.

Outre cela, la guerre a commencé également dans les médias sur le taux de participation à l’élection présidentielle. Selon Leader News, un observateur a indiqué que le taux de participation était très faible. Le très informé activiste surnommé « Chris Yapi » a rapporté que le taux de participation communiqué par la CEI au président, serait autour de 8 %. Cependant, selon une information du RHDP au pouvoir, la participation avoisinerait les 70%.