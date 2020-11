Côte d’Ivoire: Après Bédié, le gouvernement rencontre des proches de Laurent Gbagbo

Au lendemain de la rencontre entre le président ivoirien, Alassane Ouattara, et Henri Konan Bédié, pour parler de paix, le Premier ministre, Hamed Bakayoko, reçoit Assoa Adou, le secrétaire général du FPI (pro-Gbagbo).

La situation en Côte d’Ivoire est devenue électrique et les politiques tentent de trouver la voie de la paix. Mercredi, Alassane Ouattara et le chef de file de l’opposition Henri Konan Bédié, se sont rencontrés dans le but de décrisper la situation et faire redescendre les tensions dans le pays. Au lendemain de cette rencontre, le premier ministre Hamed Bakayoko a annoncé avoir eu une rencontre avec des proches de l’autre ancien président et figure de proue de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo.

« Dans le cadre du processus de décrispation de la vie politique en Côte d’Ivoire, J’ai rencontré cet après-midi (jeudi) Messieurs Assoa Adou et Danon Djédjé, proches de l’ancien Président Laurent Gbagbo. Cette rencontre fait suite à celle entre le président Alassane Ouattara et le président du PDCI Henri Konan Bédié », a indiqué le PM sur Twitter. Les partis d’opposition se rencontrent vendredi pour mettre à jour leurs différentes exigences pour un retour à la paix.