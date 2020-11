Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara, un président mal élu?

La Commission électorale indépendante (CEI), en Côte d’Ivoire, a proclamé les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 31 octobre dernier avec Alassane Ouattara, largement gagnant.

L’élection de Ouattara pour un troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire est sans aucun doute un fait inattendu depuis que ce dernier avait décidé de rempiler. Malgré les appels au boycott de l’opposition, le gouvernement a réussi l’organisation du scrutin même si des irrégularités flagrantes, la non mobilisation des ivoiriens et plusieurs lieux où il n’y a pas eu vote, ont été constatés et rapportés par des observateurs.

Lors de la lecture des résultats à la télévision, le porte-parole de la CEI a avancé plusieurs fois des chiffres qui, pour ainsi dire, ne concordaient pas et des pourcentages, plutôt à laisser planer le doute sur ces résultats. Dans tous les cas, il est clair que l’élection de Ouattara est entachée de zones d’ombre même si ses partisans s’évertuent à crier que l’élection s’est bien déroulée. Ouattara est élu, selon la CEI, mais il semble qu’il soit mal élu, vu le contexte.