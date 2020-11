Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara, un homme de paix ou un illusionniste épris de pouvoir?

Lors de la réunion du conseil politique du RHDP, parti au pouvoir, le président Alassane Ouattara a appelé ses partisans à la paix tout en affirmant que la crise qui secoue la Côte d’Ivoire est la faute de l’opposition.

Ouattara n’est-il pas en train de faire de l’hypocrisie dans son appel à la paix en Côte d’Ivoire ? Cette question que se posent bon nombre d’ivoiriens et d’observateurs pourrait trouver réponse dans ses propres propos tenus mardi pendant le conseil politique de son parti. En effet, le président ivoiriens dit vouloir la paix en appelant ses adversaires politiques au dialogue mais derrière, il en fait des coupables désignés des violences qui secouent le pays.

« Au regard de la gravité de ce qui s’est passé, je voudrais, à nouveau, vous inviter à la retenue, au pardon mutuel et à la tolérance. L’opposition a voulu nous entrainer vers la violence et le chaos. Mais vous avez su réagir. Vous avez été dignes. Je suis fier de vous. Je vous demande de faire confiance à la justice et à nos Institutions. Je vous demande aussi de retourner sur le terrain pour apaiser les cœurs et les esprits ; pour encourager les populations à continuer de vivre ensemble, dans la paix », a déclaré Ouattara.

Les mêmes choses se répètent

Le président Ouattara se comporte exactement comme en 2011 après la crise postélectorale où, aidé par la France, il avait réussi à évincer Laurent Gbagbo qu’il a ensuite accusé d’être le seul responsable de tous les dégâts causés par une guerre où il était pourtant l’assaillant. La même chose se répète en 2020 et Ouattara continue d’accuser les autres sans se remettre en question. Un dialogue en Côte d’Ivoire est nécessaire, certes, mais il est important que chacune des parties reconnaisse son tort.

Il n’y aura jamais de paix et réconciliation vraies en Côte d’Ivoire tant qu’on essayera de l’imposer par la force et de trouver que ce sont les autres qui ont tort. Alassane Ouattara est à la fois le problème et la solution du pays et il en est très bien conscient. Tant qu’il n’assumera pas qu’il n’est pas sans reproche et continuera à mettre dans la tête de ses partisans que « l’enfer c’est les autres », la Côte d’Ivoire restera ce volcan en attente de réveil.