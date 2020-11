Côte d’Ivoire: Affi N’Guessan arrêté à la frontière du Ghana, Mabri Toikeusse introuvable

De sources sécuritaires, l’opposant ivoirien et porte-parole du Conseil National de Transition, Pascal Affi N’Guessan, a été mis aux arrêts au moment où il tentait de franchir la frontière pour le Ghana.

En conférence de presse vendredi 06 novembre 2020, au palais de justice du Plateau, le parquet d’Abidjan indiquait que les opposants, Pasacal Affi N’Guessan et Albert Mabri Toikeusse, sont activement recherchés par la justice.

Ce vendredi, on apprend, selon la principale conseillère en communication du président du Font populaire (Fpi), Affi Nguessan, qu’il a été arrêté dans la nuit du vendredi à ce samedi 07 novembre 2020, à Akoupé, non loin de son fief de Bongouanou dans la région du Moronou. Mais une source sécuritaire estime qu’il tentait de franchir la frontière du Ghana au moment de son arrestation. Pour l’heure, Mabri Toikeusse, le président de l’Union pour la démocratie et la paix de Côte d’Ivoire (Udpci), reste introuvable.

Affi N’Guessan et Mabri Toikeusse sont accusés de violation du code pénal, notamment pour avoir participé à la formation d’un gouvernement de transition et pour l’appel à la désobéissance civile et au boycott actif de la présidentielle, qui ont occasionné des actes de turbulence et des morts. Pour le procureur de la République, Adou Richard, ils sont responsables des conséquences issues de la désobéissance civile qu’il juge “d’acte de sédition”, et devront ainsi répondre devant la justice.