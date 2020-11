Côte d’Ivoire: à M’Batto, des ivoiriens ont été charcutés, décapités et brûlés vifs

Des violences inter-communautaires ont éclaté à M’Batto en Côte d’Ivoire mardi matin et selon les médias et les témoins, plusieurs personnes ont été tuées.

Machettes à la main, des corps complètement calcinés, d’autres démembrés ou décapités, c’est le résultat de ce qu’il convient d’appeler des violences inter-communautaires survenues dans la localité de M’Batto, dans la région du Moronou, au Centre-Est de la Côte d’Ivoire. Selon les témoins qui ont publié des images choquantes sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont été tuées dans ces affrontements d’une violence sans pareil.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: regain des manifestations anti-Ouattara à Yopougon et Yamoussoukro

Selon 7Info, les violences dans cette localité de Côte d’Ivoire ont débuté même avant l’élection présidentielle contestée du 31 octobre et se sont amplifiées depuis. Le média indique que « des biens ont été incendiés, des domiciles pillés et des personnes tuées. Pour l’heure, aucun bilan officiel n’a été établi. La peur s’est emparée de la ville et la tension toujours aussi vive. Les heures sont chaudes ».

Les forces de police ont finalement été déployées sur les lieux et ont réussi à calmer les ardeurs et contrôler la situation. Cependant, il est à déplorer le temps qu’a mis la police pour intervenir alors qu’elle pouvait éviter à des personnes de se faire charcuter.