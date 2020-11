Coronavirus: un autre vaccin annoncé efficace à 94%, le deuxième en une semaine

Pour la deuxième fois ce mois-ci, il y a des nouvelles prometteuses d’un candidat vaccin Covid-19. La société américaine Moderna a déclaré lundi que ses vaccins se sont avérés efficaces pour offrir une forte protection contre le virus.

Moderna a déclaré que son vaccin semble être efficace à 94,5%, selon les données préliminaires de l’étude en cours de la société. Il y a une semaine, le concurrent Pfizer Inc. a également annoncé que son vaccin Covid-19 semblait être très efficace, une nouvelle qui met les deux sociétés sur la bonne voie pour demander l’autorisation, dans les semaines à venir, à une utilisation d’urgence aux États-Unis. Le Dr Stephen Hoge, président de Moderna, a salué le «jalon vraiment important» et a ajouté que le fait d’avoir des résultats similaires de deux entreprises différentes est ce qui est le plus rassurant.

«Cela devrait nous donner à tous l’espoir qu’un vaccin pourra arrêter cette pandémie et, espérons-le, nous ramener à nos vies», a déclaré Hoge à l’Associated Press. «Ce ne sera pas Moderna seul qui résoudra ce problème. Il faudra de nombreux vaccins pour répondre à la demande mondiale », a-t-il ajouté. Les cas de Covid-19 ont dépassé 11 millions aux États-Unis ce week-end, 1 million d’entre eux ont été enregistrés la semaine dernière. La pandémie a tué plus de 1,3 million de personnes dans le monde, dont plus de 245 000 aux États-Unis.