Coronavirus: plusieurs joueurs du Real Madrid testés positifs

Dans un communiqué publié ce samedi sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé que ses joueurs Eden Hazard et Casemiro ont été testés positifs au coronavirus.

Coup dur pour le Real Madrid. Alors que le club madrilène se déplace dimanche à Valence dans le cadre de la 9è journée de Liga, plusieurs de ses cadres manqueront à l’appel. En effet, dans un communiqué officiel, les Merengués ont annoncé avoir découvert deux cas positifs au sein de l’effectif madrilène. Selon le communiqué, il s’agit de l’attaquant Eden Hazard et son coéquipier en défense, Casémiro. «Le Real Madrid communique que ses joueurs Casemiro et Eden Hazard ont été testés positifs au coronavirus après les tests réalisés vendredi matin», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel du Real Madrid.

A lire aussi: Barça: Ronald Koeman évoque la baisse de forme de Messi

Cependant, tout le reste de l’effectif et les membres du club en contact avec l’équipe première ont été testés négatifs lors de ces examens, et lors des nouveaux tests antigéniques réalisés ce samedi matin, assure la direction madrilène. Ecartés de l’effectif, les joueurs seront isolés à leur domicile jusqu’à leur rétablissement complet.

A lire aussi: Pour Dani Alvès, le Barça est une prostituée, un sacabo

De retour sur les pelouses après plusieurs mois d’absence, Eden Hazard avait montré de belles choses lors de ses deux premiers matchs en championnat. Face à Huesca, il avait marqué un superbe but. En association avec Benzema et Asensio, le Diable Rouge commençait à montrer son vrai visage. Sa maladie vient donc en mauvais moment pour le club et Zidane qui commence à jouir de l’efficacité de sa star vedette.